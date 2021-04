Izšel drugi napovednik za nov film Hitri in drzni 24ur.com Ena najuspešnejših franšiz Hitri in drzni se z novim nadaljevanjem na velika platna vrača poleti. Letošnje poletje bo tako v znamenju devetega dela sage, ki traja skoraj dve desetletji in je po vsem svetu zaslužila več kot pet milijard dolarjev, kar pomeni malo več kot štiri milijarde evrov.

Sorodno

Oglasi