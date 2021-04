Za ta film je Goldie Hawn prekinila upokojitev SiOL.net Nocoj ob 21.30 bo na Planetu akcijska komedija Blondinki v džungli, v kateri Goldie Hawn in Amy Schumer igrata mamo in hčerko. Drugače niti ne bi moglo biti, saj je Amy vztrajala, da vlogo njene mame odigra prav Goldie, ki je za to priložnost prvič po 15 letih znova zaigrala v celovečercu.

