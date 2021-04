Dallas in Miami izgubila, Denver zmagal Dnevnik V košarkarski ligi NBA so bili ponoči aktivni vsi trije slovenski igralci. Dallas Luke Dončića je izgubil proti New York Knicks s 109:117, Denver Vlatka Čančarja je premagal Houston s 128:99, Miami Gorana Dragića pa je moral priznati premoč...

Sorodno













Oglasi