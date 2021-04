Redna telesna aktivnost zmanjša tveganje, da bi zboleli za hujšo obliko covida-19 24ur.com Nedavna raziskava, objavljena v reviji British Journal of Sports Medicine, je vključevala skoraj 50.000 odraslih oseb, ki so zbolele za koronavirusno boleznijo. Rezultati so pokazali, da so pri tistih, ki so se držali priporočil Svetovne zdravstvene organizacije glede telesne aktivnosti – te svetujejo najmanj 150 minut zmerne do visokointenzivne telesne aktivnosti na teden – zaznali znatno nižje ...

