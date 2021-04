Krožna kabinska žičnica na Mariborskem Pohorju bo to soboto in nedeljo, 17. in 18. aprila, neprekinjeno krožila med 9. in 15. uro. Pred in po tem pa bo opravila še vožnje na polno uro po veljavnem voznem redu – ob 7., 8., 16., 17. in 18. uri. Imetnikom vozovnic za Bike park Pohorje je uporaba gondole omogočena od 9. ure, ko odpiramo kolesarski park, in zatem do njegovega zaprtja ob 17. uri. Za sp ...