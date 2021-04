Veliko zanimanje za slovenski turizem v Avstriji, Nemčiji in Švici RTV Slovenija Organizatorji potovanj in turistični agenti iz Avstrije, Nemčije in Švice so na virtualni turistični borzi v organizaciji Slovenske turistične organizacije izkazali veliko zanimanje za slovensko turistično ponudbo. Dogodka se jih je udeležilo več kot 140.

Sorodno Oglasi