Kako pomagati mladostnikom v duševni stiski? SiOL.net Mladostniki, ki so v hudi čustveni stiski in imajo samomorilne težnje, pogosto čutijo razbremenitev, ko za njegovo stisko izvejo odrasli. Morajo pa imeti tudi odrasli dovolj informacij o tem, kam se obrniti po pomoč in kako pomagati otroku, je v pogovoru za STA poudarila zdravnica, psihiatrinja za otroke in mladostnike Lina Klanšek.

