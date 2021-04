(FOTO) Maribor: Reševalna akcija na Dravi, moškega so potegnili iz vode, a mu žal ni bilo več pomoči Večer Zjutraj je v Mariboru, na reki Dravi, potekala reševalna akcija, je prvi poročal portal Maribor24.si. V reki je nekdo opazil človeka in poklical na pomoč. Posredovali so gasilci, reševalci in pol...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Maribor

Večer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Primož Roglič

Goran Dragić

Borut Pahor