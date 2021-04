Rimski pogrebni zavodi protestirali zaradi nevzdržnih razmer 24ur.com Pogrebni zavodi so v petek v Rimu pripravili protest, s katerim so skušali opozoriti na nevzdržne razmere v italijanski prestolnici. Na upepelitev namreč tam čaka okoli 1800 krst s pokojniki. Županjo italijanske prestolnice Virginio Raggi so pozvali k poenostavitvi birokratskih postopkov. Razmere na tem področju je dodatno poslabšala epidemija.

