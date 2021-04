POZOR! Prometna nesreča, promet oviran Lokalec.si Na Cesti proletarskih brigad v Mariboru je prišlo do prometne nesreče. Vozniki pozor, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je promet oviran in upočasnjen. Svetujemo, da vozite previdno in hitrost prilagodite razmeram.

