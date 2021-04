Na Kalški gori se je smrtno ponesrečil alpinist 24ur.com Na Kalški gori se je pri padcu smrtno ponesrečil alpinist. Posredovali so reševalci GRS Kranj in posadka s helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS na krovu. Mrtvo osebo so prepeljali v dolino.

