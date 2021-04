Nasa presenetljivo izbrala Starship za pristanek na Luni, 60 let od Gagarinovega poleta RTV Slovenija Minilo je 60 let, odkar je človek prvič poletel v vesolje in orbito. Ob robu proslav poleta Jurija Gagarina Putin išče načine, kako Rusijo ohraniti kot vodilno vesoljsko velesilo . . . Vse to in še več v 87. Vesoljskem tedniku.

