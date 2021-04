Številke so neizprosne! Kljub vedno širši ponudbi karoserijskih barv kupci novih avtomobilov daleč najbolj množično izbirajo tako imenovane »nevtralne barve«, kot so bela, črna in siva. V tem kontekstu je Renault znamka, ki na evropske ceste vnaša največ barv. François Farion, glavni Renaultov oblikovalec za področje barv in materialov, pojasnjuje ta znak istovetnosti. preberite več » ...