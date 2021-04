Znana dobitnika Jakopičeve nagrade za življenjsko delo zurnal24.si Slikarka Milena Usenik ter slikar in likovni pedagog Franc Novinc sta letošnja dobitnika nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo. Jakopičevo nagrado za letošnje leto prejme slikar in grafik Silvester Plotajs Sicoe, priznanji pa slikarka Uršula Berlot in kiparka Paola Korošec.

Sorodno

Oglasi