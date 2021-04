Zaradi zdravstvene krize protestniki zahtevajo odstop odgovornih 24ur.com V središču Sarajeva se je zbralo več sto protestnikov, ki so že drugič izrazili nezadovoljstvo z razmerami v Bosni in Hercegovini ter zaradi slabega upravljanja zdravstvene krize med pandemijo covida-19 zahtevali odstop ministrov. Največje zadovoljstvo so izrazili nad pomanjkanjem cepiv proti covidu-19. Prvi protest pod sloganom 'Boj za življenje' je potekal v začetku aprila.

Sorodno Oglasi