Lakers po podaljšku premagali Utah, trenutno najboljšo ekipo lige NBA SiOL.net V ligi NBA so v noči na nedeljo igrali šest tekem. Oslabljeni LA Lakers, ki še vedno ne morejo računati na prva zvezdnika LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa, so gostili prav tako oslabljeni Utah Jazz in jih premagali po podaljšku. Zelo zanimivo je bilo tudi v Bostonu, kjer so igrali Boston Celtics in Golden State Warriors.

