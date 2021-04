Vilma in Dani Siter (oba rojena leta 1956) sta poročena skoraj triinštirideset let, imata štiri odrasle otroke, tri sinove in hčer, ki so vsi poročeni, in šestnajst vnukov. Vilma je po izobrazbi zdravnica, specialistka splošne prakse in je bila dvajset let zaposlena v Zdravstvenem domu Krško, Dani pa je učitelj angleščine in knjižničar. S knjigami je delal le kot prodajalec – akviziter, znanje ang ...