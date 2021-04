Med nagrajenci World Press Photo tudi Ciril Jazbec Mladina Slovenski dokumentarni fotograf Ciril Jazbec je na mednarodnem fotografskem natečaju World Press Photo osvojil drugo nagrado v kategoriji Okolje. Nagrajen je bil za serijo fotografij, ki jih je posnel v severni Indiji, objavljene pa so bile lani v reviji National Geographic. Doslej so nagrado na tem natečaju prejeli le trije slovenski fotografi.

