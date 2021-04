'Barca' v drugem polčasu povsem dotolkla nemočni Athletic za 31. pokalno lovoriko 24ur.com Nogometaši Barcelone so dolgo trli odpor Athletica iz Bilbaa in ga naposled tudi zasluženo strli z visokih 4:0 (0:0). Če v prvem delu finala španskega kraljevega pokala nismo videli zadetkov, pa so varovanci nizozemskega strokovnjaka Ronalda Koemana v pičlih 12 minutah igre drugega polčasa, natančneje med 60. in 72. minuto, tekmecu nasuli kar štiri zadetke. Za 31. pokalno lovoriko sta za blaugran...

