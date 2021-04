"Z vsemi omejitvami, ki se napovedujejo, bodo to zelo posebne igre" RTV Slovenija "Japonci so si te igre neizmerno želeli, država je dihala zanje. Zdaj sta volja in želja do iger med njimi splahneli zaradi strahu, da bi prišlo do hujšega izbruha virusa zaradi vnosa iz tujine," pravi slovenska veleposlanica Ana Polak Petrič.

