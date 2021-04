Olimpija spet povečala prednost pred Mariborom Demokracija Piše: Samo Vidovič Včeraj so bile odigrane preostale tri tekme 28.kroga prve nogometne lige. Bravo je na stadionu ŽAKa v Šiški gostil Domžale. Gostje so imeli v prvem polčasu več strelov na gol, po prostem strelu s strani so tudi prvi zapretili. Še lepšo priložnost za goste je imel nato Kolobarić v 12 minuti, ko je s kakšnih šestih metrov z glavo streljal čez gol. Enako Ibričić nekaj minut kasneje ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Celje

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simon Zajc

Simona Kustec Lipicer

Janja Garnbret

Domen Škofic