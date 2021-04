Lukašenko trdi, da so preprečili državni udar v organizaciji ZDA Dnevnik Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je sporočil, da so beloruski obveščevalci preprečili poskus državnega udara, ki so ga načrtovale ZDA. Ob pomoči ruskih oblasti so v Moskvi aretirali dva beloruska državljana, eden od njiju ima tudi

Sorodno

Oglasi