Po “non-paper” umetni aferi, kamor so potegnili premierja Janeza Janšo, sedaj še vnovično sojenje v Demokracija Piše: Politikis.si Na sodiščih se tudi prihodnji teden nadaljujejo nekatera odmevna sojenja, med drugim za umora pri Grosuplju in pri Domžalah ter za poskus umora v Celju. Pred sodnika bosta stopila obdolžena ropa duhovnika. Na celjskem sodišču v četrtek pričakujejo premiera Janeza Janšo zaradi zaradi očitkov o razžalitvi novinark Radiotelevizije Slovenija, Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl Zače ...

Sorodno



Oglasi