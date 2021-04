Govori se, da so nemški novinarji za svoje usluge plačani Demokracija Piše: Franci Kindlhofer, Časnik Pri nas se že odprto govori, da so nemški novinarji za svoje usluge plačani, saj je slovenskim državljanom znano, da nekdanji komunisti, ki so si pridobili veliko finančno moč, rešujejo svoje probleme s korupcijo. Zelo je vpadljivo, da se zadnje mesece proti slovenski vladi in njenim predstavnikom vodi orkestrirana medijska kampanja. Skrb zbuja dejstvo, da so si por ...

