Eliud Kipchoge RTV Slovenija Naloga je izpolnjena. Hvala odličnim možem in ženskam, ki so pripravili ta maraton v manj kot 10 dneh. Bilo je v drugačnem okolju, sredi pandemije, ko smo dokazali ljudem, da lahko še vedno tečemo. To je bil pravi preizkus pred olimpijskimi igrami.

Sorodno Oglasi