Pokopališče na Golovcu bo spominski park, ureditev poti pod celjskim Starim gradom 24ur.com Pod Starim gradom Celje bo tamkajšnja občina kmalu uredila nove tematske poti. Gre za tri medsebojno povezane odseke, ki jih tvorijo peščena ter težja in lažja planinska pot. Obnovili so tudi že naravno plezalno steno. Nekdanje slovensko pokopališče na Golovcu pa bodo preuredili v spominski park. Izgradnja poti bo stala okoli pol stotisočaka, za preureditev pokopališča pa so v proračunu rezervira...

