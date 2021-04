Manchester United še grozi Cityju, Arsenal srečno do točke 24ur.com Nogometaši Manchester Uniteda so v 32. krogu angleške nogometne lige doma premagali Burnley s 3:1 in se na prvenstveni razpredelnici vodilnemu mestnemu tekmecu Cityju približali na osem točk. Šest krogov pred koncem imajo še vedno upanje, da osvojijo naslov.

Sorodno



Oglasi