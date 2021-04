Sovražni govor na spletu: tarča tudi slovenski estradniki 24ur.com Sovražni govor je izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi diskriminatorne in praviloma uperjene proti depriviligiranim skupinam ali posameznikom. Na spletu je skoraj že stalnica in različnih napadov so deležni tudi estradniki. Slovenski kazenski zakonik izraza sovražni govor v resnici sploh ne pozna, uradno je to javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Borut Pahor

Jan Polanc

Luka Mezgec