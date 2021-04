Icardi v 96. minuti rešil PSG in zaostril boj za naslov RTV Slovenija Paris SG je v 33. krogu francoskega prvenstva premagal St. Etienne s 3:2. Vsi zadetki so padli v zadnjih 12 minutah. Lille ima na vrhu le še točko naskoka in obeta se napet boj za naslov prvaka.

