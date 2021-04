Nova razstava Vezi: Zagrebška likovna akademija in slovenski umetniki med obema vojnama RTV Slovenija Razstava Vezi. Zagrebška likovna akademija in slovenski umetniki med obema vojnama predstavlja vplive, povezave in sodelovanja med slovenskimi ter hrvaškimi umetniki in odpira nekatera osrednja umetnostna ter družbena vprašanja.

