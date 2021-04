Knjižnice zbirajo spomine: Šege in navade vašega kraja - od setve do žetve Lokalno.si Se še spomnite jedi, ki niso smele manjkati ob poroki ali za božič? Iz česa ste naredili velikonočne butare? Katere pesmi ste peli ob žetvi in košnji? Še znate napovedati dobro letino? preberite več »

Sorodno

Oglasi