Potovalni mehurček je odprt, na letališču veselje in solze sreče #video SiOL.net Čustveni prizori na letališču, ko so po več kot letu dni Avstralci in Novozelandci lahko objeli svoje bližnje. Državi namreč od danes povezuje potovalni mehurček, ki dovoljuje potovanje čez Tasmansko morje, ne da bi potniki morali ob prihodu v obvezno karanteno zaradi pravil za zajezitev novega koronavirusa.

