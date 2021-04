Delavec sodišča tajne podatke iz koristoljubja sporočal članom hudodelske združbe Lokalec.si Med obsežno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog in prepovedanega prehajanja državne meje kriminalisti ugotovili, da je delavec sodišča tajne podatke iz koristoljubja sporočal članom hudodelske združbe Uporabili klasične in prikrite preiskovalne ukrepe Celjski kriminalisti so v preteklih dneh zaključili obsežni preiskavi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje i ...

