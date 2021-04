Čas neusmiljeno beži in tako se je z Abrahamom srečal znani harmonikar, pedagog, avtor mnogih skladb in besedil ter oče petih otrok Toni Sotošek iz Krškega. Nerad zbuja pozornost in najbolj uživa v ustvarjanju, a pomembno okroglo obletnico se je odločil na poseben način deliti z ljubitelji slovenske narodnozabavne glasbe. Nastala je nova skladba z naslovom Naša špajza, za katero je slavljenec nap ...