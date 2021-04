Na Nacionalnem inštitutu za javne zdravje (NIJZ) so prejeli naročilo za 2625 odmerkov cepiva proti covidu-19 za cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature. Med njimi je 47 naročil za cepljenje mlajših od 18 let, so na NIJZ pojasnili za STA. Maturanti v prednostni skupini Maturante je vlada v prenovljeno strategijo uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili ...