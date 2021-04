Kandidatura Republike Slovenije za članstvo v Odboru za miroljubno uporabo vesolja pri OZN (COPUOS) Vlada RS Vlada Republike Slovenije je na svoji 59. redni seji dne 24. 2. 2021 odločila, da se RS včlani v Odbor za miroljubno uporabo vesolja pri OZN (COPUOS), in naložila Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvu za zunanje zadeve, da izvedeta vse potrebne postopke za včlanitev.

