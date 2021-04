Umirjanje hitrosti ima že pozitivne učinke zurnal24.si "Pri prometni varnosti vseskozi posebno pozornost namenjamo najšibkejšim udeležencem v prometu in ukrepi so v prvi vrsti usmerjeni v preprečevanje nevarne in razmeram neprilagojene vožnje. Eden od njih je tudi merjenje hitrosti in kakor kažejo podatki, so ukrepi dolgoročno učinkoviti, saj se je v zadnjih šestih letih število tovrstnih prekrškov precej zmanjšalo," so danes sporočili iz Mestne občine Kranj. Do konca tega tedna sicer poteka nacionalna preventivna akcija, v kateri sodelujejo tudi medobčinski redarji in Policijska uprava Kranj.

Sorodno







Oglasi Omenjeni France Prešeren

Hit

kazni za prometne prekrške

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Janez Janša

Anže Logar

Borut Pahor

Tanja Fajon