"Od Cibone in Mege smo kakovostnejši, toda to moramo pokazati na igrišču" RTV Slovenija Do konca rednega dela Lige ABA košarkarje Cedevite Olimpije čakata še dve tekmi. Z dvema zmagama se bodo zmaji uvrstili v polfinale regionalnega tekmovanja, v primeru le ene pa potrebujejo pomoč Igokee.

