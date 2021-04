Ravnatelj Franc Gosak o samotestiranju: Dobro bi bilo, če bi se otroci na začetku testirali doma Večer Do roka se je za cepljenje odločilo le 16 odstotkov vseh maturantov. Še vedno ni jasno, kdaj se bo začelo samotestiranje in ali bo to potekalo v šoli ali doma.

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Janez Janša

Anže Logar

Zoran Janković

Igor Zorčič