Triglav ujel zadnji vlak v ligi za prvaka Sportal Drugoligaški klubi so se vrnili na igrišča po daljšem času, odigrali tekme 15. kroga in sklenili redni del prilagojene izvedbe. Najboljših osem klubov bo po enokrožnem sistemu nadaljevalo sezono v ligi za prvaka, preostalo polovico drugoligaških udeležencev čaka liga za obstanek. Radomlje in Krka sta se v derbiju vodilnih razšla z 1:1, Triglav pa je v Kranju premagal Fužinar in ujel zadnje mesto v ligi za prvaka.

