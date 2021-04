Popoldanske plohe se pripravljajo Primorski dnevnik Ozračje je v teh dneh zlasti v popoldanskih urah nestanovitno. Razlog tiči v za ta čas še zelo mrzlem zraku, ki se zadržuje visoko nad nami in v že močnem sončnem žarčenju, ki v popoldanskih urah segreva zemeljska tla. V popoldanskih urah tako »cvetijo« kopasti oblaki in iz njih nastajajo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. To se že dogaja tudi danes, ko se oblačnost postopno že povečuje in ...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksander Čeferin

Borut Pahor

Simona Kustec Lipicer

Bojana Beović