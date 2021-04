BMW ostal brez pnevmatik in nekaterih kosov, škode za približno 50.000 evrov Primorske novice V Izoli so s parkiranega avtomobila BMW X5 demontirali in ukradli prednji odbijač z žarometi, registrsko tablico, pokrov motorja in vsa štiri platišča s pnevmatikami, zatem pa vozilo in okolico poškropili s prahom iz gasilnega aparata. Po nestrokovni oceni je škode za približno 50.000 evrov.

