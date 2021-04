Pogorelec izpadel iz igre za vodenje vladne službe za zakonodajo, Janša je predlagal svojo kandidatk Večer Vodenje vladne službe za zakonodajo danes začasno prevzema Mateja Lekan Štrukelj. Za to mesto se je na razpisu kot edini potegoval Janez Pogorelec, ki je v preteklosti že vodil službo, a aktivni član NSi ni bil izbran. "To je diskrecijska pravica premierja," pravi Pogorelec in dodaja, da se za ta položaj pod to vlado več ne bo potegoval.

