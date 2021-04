Središče Šentjerneja zaprto, policisti obveščeni o domnevno eksplozivnem telesu 24ur.com Dolenjski policisti so prejeli obvestilo, da naj bi bilo v eni od stavb v središču Šentjerneja nastavljeno eksplozivno telo. Neuradno v banki, kjer naj bi prejeli elektronsko pošto z grožnjami. Na kraju so policisti, gasilci in reševalci, pa tudi bombni tehniki. Cesta Novo mesto–Šentjernej–Kostanjevica na Krki je zaprta, urejen je obvoz.

