DL: S Tonetom Kerinom o Madagaskarju in koronavirusu - Če ne nosiš maske, pobiraš smeti Lokalno.si Novi koronavirus je svetovni problem in Afrika ni nobena izjema. Če jo je ta celina v prvem valu precej dobro odnesla, so afriške države mnogo bolj prizadete v drugem valu epidemije koronavirusne bolezni. Stopnja smrtnosti covidnih bolnikov je presegla svetovno povprečje, zdravstveni sistem je preobremenjen. preberite več » ...

Oglasi