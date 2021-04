Ocena Slovenske vojske enaka kot prejšnjič, a obeti so boljši Radio Ognjišče Tudi zadnja ocena pripravljenosti Slovenske vojske se ni spremenila- za obdobje miru je dobra, za obdobje vojne pa slaba, a vendar obstaja utemeljeno upanje, da bodo razmere v prihodnjih letih boljše. To je glavno sporočilo po današnjih pogovorih med predsednikom države Borutom Pahorjem, načelnikom generalštaba Robertom Glavašem in obrambnim ministrom Matejem Toninom.



