Slovensko ustavno sodišče je razsodilo da so bile v kazenskem postopku proti Boštjanu M. Turku kršene človekove pravice zasebnega tožnika, tržaškega zgodovinarja Jožeta Pirjevca. Oprostilna sodba za kaznivo dejanje razžalitve kljub vsemu ostaja. Ustavni sodniki so soglašali s Pirjevčevimi navedbami, da ga je Turk v kolumni v reviji Reporter leta 2011 razžalil in da je o njem pisal z zaničevalnim n ...