Med 27. aprilom in 1. majem bo potekal kolesarski projekt Dobrodelno okoli Slovenije, ki ga organizirata kolesarja Dami Zupi iz Krškega in Alojz Poglavc iz Trebnjega v sodelovanju s Slovensko karitas in društvom Celiac Slovenija. V projektu bodo prekolesarili 1225 kilometrov v petih etapah in ob tem zbirali denar za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. preberite več » ...