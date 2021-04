Kolegij predsednika DZ tudi danes ni izglasoval prerazporeditve mest v delovnih telesih Primorske novice Poslanske skupine LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezanih poslancev (NeP) na kolegiju predsednika DZ ponovno niso bile uspešne s predlogom za prerazporeditev mest v delovnih telesih DZ in vključitvijo NeP. Dogovora niti neformalni sestanek ni prinesel. Te opozicijske stranke opozarjajo na parlamentarno prakso in demokracijo ter napovedujejo nov poskus.

Sorodno



Oglasi