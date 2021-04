Sorodniki in znanci niso slutili tragedije v Mali Račni Svet 24 Nova etapa v sojenju Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je 12. avgusta lani v Mali Račni pri Grosupljem soprogo Natašo polil z bencinom in zažgal. Danes so pričali sorodniki obtoženega.





